La UEFA apre la corsa alle finali delle Coppe europee: è infatti iniziata ufficialmente la vendita dei biglietti per le tre finali di Champions, Europa e Conference League. I tagliandi sono già disponibili sito di riferimento della Federcalcio europea e proseguirà fino alle ore 14:00 del 28 aprile. Come di consueto, la maggior parte dei biglietti è stata assegnata ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico. I biglietti non saranno venduti in base all’ordine di arrivo ma attraverso un’estrazione che verrà effettuata al termine del periodo di richiesta biglietti. Nel portale dei biglietti, i richiedenti possono scegliere se partecipare all’estrazione in ogni caso o solo se la loro squadra si qualifica. Per l’estrazione, la quota di biglietti sarà ripartita equamente tra questi due gruppi di richiedenti, tenendo conto del numero di domande ricevute all’interno di ciascun gruppo. I biglietti saranno consegnati qualche giorno prima delle partite tramite l’app ufficiale UEFA che gestisce i biglietti elettronici. I possessori dei tagliandi dovranno scaricare l’applicazione ufficiale, disponibile per utenti Android e iPhone. L’applicazione consente ai tifosi di scaricare, trasferire, conservare e assegnare in modo sicuro i biglietti per gli ospiti in qualsiasi momento e ovunque.

Per quel che riguarda la finale di Champions League di Istanbul in programma il 10 giugno, e che potrebbe vedere coinvolta anche l'Inter di Simone Inzaghi, i prezzi dei biglietti per il pubblico generico sono i seguenti:

Categoria 4: 70 euro;

Categoria 3: 180 euro;

Categoria 2: 490 euro;

Categoria 1: 690 euro.