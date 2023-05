È fissata per le ore 11.00 di martedì 30 maggio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione del 19 aprile scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; relazioni annuali 2022 Internal Audit e OdV e Piano di Audit integrato 2023; norme in materia di tesseramento calciatori extracomunitari in ambito professionistico stagione sportiva 2023/2024; norme in materia di tesseramento calciatrici extracomunitarie in ambito professionistico stagione sportiva 2023/2024; termini di tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2023/2024; termini di tesseramento Serie A femminile stagione sportiva 2023/2024; partecipazione seconde squadre società di Serie A al campionato di Serie C 2023/2024: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri di riammissione campionati Serie A e Serie B: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri di riammissione campionato Serie C ex art. 49, comma 4 bis, delle NOIF: provvedimenti conseguenti; regolamento LND ex art.

49, comma 1, lett. c), delle NOIF: provvedimenti conseguenti; procedure e criteri per i ripescaggi nei campionati professionistici: provvedimenti conseguenti; Criteri di ripescaggio Serie A e Serie B femminile 2023/2024; varie ed eventuali.