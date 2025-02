L'andata degli ottavi di finale tra Feyenoord e Inter è stata quindi programmata per mercoledì 5 marzo, con inizio alle 18.45. Alla fine, spetterà alla squadra di Rotterdam giocare il mercoledì, dopo che la UEFA ha declinato la richiesta del PSV Eindhoven, altra formazione neerlandese impegnata in Champions League, di vedersi riservato quel posto per la propria sfida contro l'Arsenal al Philips Stadion. Richiesta inoltrata per questioni legate all'ordine pubblico: ad Eindhoven, infatti, il 4 marzo sarà l'ultimo giorno di Carnevale, evento particolarmente sentito e affollato in città che solitamente richiede anche un dispiego di un numero importante di forze dell'ordine, che però dovranno gestire il flusso di tifosi e soprattutto controllare i sostenitori dei Gunners in trasferta.

Da Nyon, però, sono rimasti insensibili alle richieste del PSV e hanno messo in agenda la partita proprio per martedì 4 marzo, con calcio d'inizio alle 21:00. La partita di ritorno si giocherà mercoledì 12 marzo all'Emirates Stadium di Londra, sempre alle 21:00.