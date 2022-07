Nella mattinata di oggi il Corriere dello Sport ha parlato del presunto interesse di Investcorp ed Ares Capital per l'Inter. A smontare la voce sulla nota società del Bahrain ci pensa Carlo Festa, celebre giornalista del Sole 24 Ore: "Da ambienti vicini ad Investcorp mi dicono che non stanno guardando l'Inter", il messaggio proposto in un tweet.

