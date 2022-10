L'Inter è in vendita, tanto che alcuni advisor inizieranno la ricerca di acquirenti già da questa settimana. L'indiscrezione lanciata ieri dall'autorevole Financial Times va nella direzione delle informazioni in possesso de Il Sole 24 Ore, come evidenziato dal collega Carlo Festa sul suo profilo Twitter: "Sul fronte cessione Inter sono al lavoro Goldman Sachs, Raine e un noto studio legale. Alcune banche d'affari si stanno muovendo per trovare acquirenti, ma non è una missione semplice. Si sonda l'area Usa", il cinguettio del giornalista.