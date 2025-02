Intervistato da Il Mattino, l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino ha parlato del momento della squadra partenopea, capolista a +2 dall'Inter che a Torino ha replicato il risultato di Firenze mancando per la seconda volta l'occasione di raggiungere gli azzurri, e in questo caso, addirittura sorpassarli. "Il Napoli per fortuna si è rilanciato con Conte. Non sta giocando benissimo, però è davanti con merito. Gli spetta il quarto Scudetto", ha detto l'ex patron azzurro, che sui meriti per lo scudetto non teme superstizione.

Poi sugli arbitri e il VAR aggiunge:

"Il VAR è un ottimo mezzo tecnologico ma a patto che verifichi realmente cosa accade in campo. Io penso che il Napoli sarà un club davvero forte quando un arbitro avrà il timore di commettere un errore ai suoi danni".