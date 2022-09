Stoccata di Matias Vecino a Simone Inzaghi (RILEGGI QUI) lanciata a Sky nel post gara con il Feyenoord, sassolino dalle scarpe che non solo l'uruguaiano si è tolto. Dopo la vittoria di Europa League contro gli olandesi, anche Felipe Anderson ha lanciato una frecciatina all'ex allenatore laziale, oggi all'Inter. "Cosa è scattato in te dopo il ritorno in Italia?" hanno chiesto i colleghi di Sky Sport, domanda alla quale il brasiliano ha risposto: "Sarri mi ha sempre stimato anche prima del mio arrivo alla Lazio. Quando si scende in campo con la fiducia dell'allenatore, è importante: faccio di tutto per essere al 100% ad ogni partita perché Sarri e la squadra contano su di me".