Matias Vecino torna protagonista. Il centrocampista uruguaiano trascina la Lazio nella serata di Europa League con una doppietta e si sofferma poi ai microfoni di Sky Sport per analizzare il suo stato di forma e le ultime complicate stagioni trascorse a Milano: "Cosa è mancato nei due anni all’Inter? Nell’ultimo anno di Conte sono stato fuori 7-8 mesi, quando rientri è normale che ti manca un po' tutto - spiega l'ex nerazzurro -. Ero in una squadra che stava lottando per i primi posti e quindi era difficile trovare spazio. L'ho fatto nelle ultime partite, poi sono andato in nazionale per la Copa America. L’ultimo anno sono rimasto per decisione di Inzaghi che mi voleva lì: mi aveva detto che sarei stato un giocatore importante, ma alla fine non è successo niente di tutto questo", conclude con un sorriso amaro.