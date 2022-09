"La serata europea dopo il derby non era semplicissima già in partenza e la risposta che aspettavamo è arrivata a singhiozzo. Buon approccio nei primi minuti vanificato da una distrazione e dalla prodezza di Sanè - le sue parole -. Poche occasioni per noi, tante per loro, lo avevamo messo in conto. Al di là della superiorità degli avversari, abbiamo girato a corrente alternata. Contro il Bayern le buone intenzioni non sono mancate ma ancora non basta per allontanare la sensazione di vulnerabilità. Vedi inizio ripresa, risposta piu' convinta ma improduttiva e spenta da un autorete".

"Poi, i cambi, quando tutto era scritto - aggiunge Facchetti -. Fare nomi è antipatico e non ne farò mai quando perdo. Abbiamo visto una volta di più schierati così, quanto sia difficile portare molti uomini in attacco e gli ultimi 25 metri trasformarsi in una specie di frontiera invalicabile. Osiamo poco, nell'ultimo tocco, nell'arrembaggio a cui crediamo fino a un certo punto. Sarebbe un delitto lasciarci travolgere dall'inerzia della discesa. La palla nera con su scritto Inter è laggiù. La sola cosa che conta è riportarla in alto e ritrovarsi una volta per tutte. Conta solo questo".