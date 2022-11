Nell'interessante intervista rilasciata al Corriere della Sera, Franco Baresi, bandiera del Milan, ha raccontato anche il suo rapporto calcistico con il fratello più grande, Beppe, cugino in campo perché per una vita ha difeso i colori dell'Inter: "Lui è arrivato a Milano, prima di me, e quando mi ha preso il Milan, per un periodo iniziale, abbiamo condiviso la casa - ricorda il leggendario 6 rossonero -. Tutto bene fino a quando arrivava la settimana del derby: presto ci saremmo dovuti sfidare e dunque per forza dovevamo essere rivali. Diciamo che qualche volta il mio piede è stato più leggero quando ha incontrato il suo".