Il 14 giugno avrà inizio la 17ª edizione dei Campionati Europei di calcio. Sebbene all'inizio della rassegna continentale manchino ancora diversi mesi, l'attesa da parte di tifosi e appassionati di tutta l'Europa calcistica è già molto alta poiché tutti sognano di veder trionfare la propria nazione.

Quest'anno, dopo l'edizione itinerante per celebrare i 60 anni del torneo vinta dall'Italia battendo in finale l'Inghilterra, la manifestazione tornerà ad essere ospitata da una sola nazione, la Germania, che sarà Paese organizzatore del torneo per la terza volta nella storia dopo le edizioni del 1988 (come Germania Ovest) e 2020 (4 partite giocate a Monaco di Baviera), benché sia effettivamente la prima edizione integrale ad essere disputata sul suolo dello stato tedesco unificato.

Saranno molti i protagonisti che abitualmente sono soliti calcare i palcoscenici della Serie A a partecipare a Euro 2024, sperando di poter arrivare fino in fondo al torneo, ovvero alla finalissima che si terrà il 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino. Soltanto nell'Inter, squadra che attualmente comanda la classifica della massima serie e che sembra la principale candidata allo Scudetto per questa stagione, ci sono una quindicina di calciatori che hanno ottime possibilità di far parte della spedizione tedesca con le rispettive nazionali.

Perciò per i più sentimentali ed appassionati al gioco del calcio, al momento di piazzare scommesse sugli Europei 2024, trattandosi di alcuni dei giocatori più forti in Serie A, potrebbe essere un vantaggio conoscere in quali squadre nazionali e in quali gironi saranno protagonisti i calciatori della Beneamata.

Il blocco azzurro dell'Inter

La squadra allenata da Simone Inzaghi, salvo imprevisti legati a infortuni o a eventuali scelte tecniche, dovrebbe dare alla Nazionale italiana del commissario tecnico Luciano Spalletti (che l’8 giugno a Empoli giocherà l’ultima amichevole prima dell’inizio del torneo) almeno sei elementi, la maggior parte dei quali costituiscono dei titolari più o meno fissi sia nell’Inter che nell’Italia. La truppa azzurra è la più numerosa tra i calciatori nella rosa dell’Inter che andranno a Euro 2024 e al suo interno annovera i difensori Francesco Acerbi (34 presenze, 1 gol) e Alessandro Bastoni (21 presenze, 1 gol), i laterali Federico Dimarco (16 presenze, 2 gol) e Matteo Darmian (41 presenze, 2 gol) e i centrocampisti Niccolò Barella (51 presenze, 8 gol) e Davide Frattesi (11 presenze, 4 gol).

Chi sono gli altri interisti che andranno a Euro 2024

Chi incrocerà subito l'Italia qualora venga confermato nell’elenco dei convocati dal c.t. Sylvinho è Kristjan Asllani, giovane centrocampista nerazzurro che fa parte della selezione dell'Albania, sorteggiata nel difficilissimo Gruppo B insieme agli Azzurri, alla Croazia e alla Spagna. Marko Arnautovic è invece una delle stelle dell'Austria, nazionale che è capitata all’interno del Gruppo D.

L’attaccante ex Bologna, tornato a San Siro la scorsa estate, dovrà vedersela contro i compagni di squadra Benjamin Pavard e Marcus Thuram, entrambi punti fermi della fortissima nazionale della Francia, nonché contro l’Olanda di Stefan de Vrij e Denzel Dumfries (potenzialmente ci sarebbe da includere nell’elenco anche Davy Klassen, da sempre nel giro della nazionale Oranje, ma che finora ha trovato pochissimo spazio all'Inter, fatto che rende più difficile una sua convocazione da parte del c.t. Ronald Koeman).

Il portiere dei nerazzurri Yann Sommer sarà come di consueto il titolare tra i pali della Svizzera, nazionale che è stata inserita nel Gruppo A con i padroni di casa della Germania, Scozia e Ungheria. Infine, non bisogna dimenticare il tuttofare del centrocampo nerazzurro Hakan Çalhanoğlu, uomo più rappresentativo della nazionale della Turchia, selezione allenata dall’italiano Vincenzo Montella, sorteggiata nel Gruppo F che dovrà affrontare il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la Repubblica Ceca e la vincitrice dei play-off della Lega C (una tra Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan).