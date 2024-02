L'ultima amichevole della Nazionale italiana prima della partenza per la Germania, sede della fase finale di EURO 2024, si giocherà sabato 8 giugno allo stadio 'Carlo Castellani' di Empoli, a una settimana dall'esordio contro l'Albania in programma a Dortmund. Gli azzurri, che quattro giorni prima scenderanno in campo a Bologna contro la Turchia, affronteranno la Bosnia ed Erzegovina di Edin Dzeko.

Un'occasione per il ct Luciano Spalletti di tornare a casa, avendo chiuso nel 1993 la sua carriera con la maglia del club toscano per poi iniziare quella da tecnico nelle giovanili e in prima squadra, portata dalla Serie C1 alla Serie A (stagione 1997-98).