Dopo le parole di serenità in merito al futuro, questo rimandato dopo gli impegni con la Nazionale danese, Christian Eriksen, prima della gara di Nations League contro la Francia ha parlato anche sul lento e difficile ritorno in campo dopo l'arresto cardiaco che lo scorso anno ha spaventato il mondo intero durante l'Europeo. "Il primo miracolo è, ovviamente, avvenuto quando mi hanno salvato in campo, questo è il primo pensiero. Poi siamo stati tanto in contatto con i dottori e con l’ospedale per avere il via libera per tornare a giocare. Ma la prima cosa a cui ho pensato è stato tornare ad avere una vita normale. Essere padre, compagno, e un uomo di famiglia. Poi è arrivato il calcio e per fortuna i dottori non hanno detto o visto nulla che mi impedisse di tornare in campo e di tornare ad essere al 100% per giocare ancora. È stato un lungo viaggio, è passato un anno che è stato duro e difficile, ma sono contento di essere tornato e di poter giocare ancora a calcio. Era una cosa che volevo se ne avessi avuto la possibilità quindi sono felice di essere tornato e di essere qui" ha detto l'ex centrocampista dell'Inter in conferenza stampa.