L'Inter è una legittima candidata alla conquista della Champions League. Ad affermarlo è Stefan Effenberg, ex centrocampista di Bayern Monaco e Fiorentina, oggi opinionista dell'emittente tedesca Sport 1, che ai microfoni di Kicker ha indicato le sue favorite per la vittoria finale a Londra: "La favorita numero uno è il Real Madrid, ma ho anche l'Inter nel mio radar. I nerazzurri hanno fame, hanno una squadra davvero forte e vogliono confermare la finale dell'anno scorso. Poi metto Manchester City e Bayern Monaco".

Secondo Effenberg, la squadra di Simone Inzaghi ha un asso nella manica in più rispetto alle contendenti: "Penso che le superstar non siano più così importanti come lo erano ai tempi di Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. Il collettivo più forte e di alta qualità ha più chance di farcela. Per questo vedo l'Inter molto più avanti".