Intervistato da Sport1 al termine del match contro lo Stoccarda, il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl commenta in maniera sibillina le speculazioni sul futuro di Joshua Kimmich, che sembra destinato a non rinnovare il proprio contratto coi bavaresi e sul quale, secondo alcune voci, ci sarebbe anche l'Inter: "Ci sono molte speculazioni. Non ho mai fornito aggiornamenti sulle trattative e non lo farò nemmeno adesso, perché non è appropriato. Parliamo tra di noi e questa è la cosa più importante. In generale, nessun giocatore è al di sopra del club. Se un giocatore decide diversamente, allora decide diversamente e le cose continueranno così al Bayern".

Eberl ha poi proseguito: "I grandi giocatori che a un certo punto hanno dovuto lasciare il club perché non si è trovato un accordo o perché i loro contratti sono scaduti. E così via. Ma non siamo ancora a quel punto. Questo era un discorso molto generale".