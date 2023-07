"Questa squadra mi ha dato tutto quello che mi serviva, ho sentito sempre tutti al mio fianco. Dai compagni al mister, dalla società ai tifosi. Per un giocatore è fondamentale e io ho trovato tutto quello di cui avevo bisogno per crescere ancora". Intervistato da Il Secolo XIX, Radu Dragusin spende parola al miele per il Genoa che si prepara ad una nuova stagione in Serie A.

Ha già assaggiato la Serie A, che campionato pensa di ritrovare?

"Un campionato molto diverso rispetto alla Serie B. Dovremo alzare il livello, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista della qualità. Mi aspetto di crescere tanto, di migliorare grazie all'aiuto del mister e dei miei compagni".

Qual è l'attaccante che più la intriga come avversario?

"Ce ne sono parecchi, a cominciare da Leao e Lautaro. Poi Chiesa e Vlahovic. L'elenco è lungo, d'altro canto siamo in Serie A".