Aleksandar Dragovic, difensore dell'Austria Vienna, fa il suo pronostico per la finale di Champions League per il quotidiano austriaco Heute. Ribaltando quelle che inizialmente erano le sue previsioni: "Fino a due settimane fa la mia favorita era il Paris Saint-Germain, perché dopo l'era Kylian Mbappé è diventato una squadra di vertice senza una superstar. Ma dopo la qualificazione incerta contro l'Aston Villa, ho dei dubbi: penso che sia uno svantaggio che il Paris sia già campione in Francia. È più difficile dare mentalmente il 100 percento ogni giorno. Anche il Manchester City ha fallito in Champions League. Credo che l'Arsenal riuscirà a compiere il prossimo colpo dopo il Real Madrid".

Poi si esprime su Barcellona-Inter: "Fino a qualche giorno fa scommettevo sull'Inter, che era una squadra stabile e difficile da affrontare. Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan e la battuta d'arresto in campionato, però, ora il Barcellona è in vantaggio. Ma nel calcio le cose possono cambiare in fretta".