Ospite sulle frequenze di Radio Marte, l'ex centrocampista Massimo Donati mette in guardia chi già a luglio proclama l'Inter campione d'Italia 2022-23 per la campagna acquisti fatta nei primi otto giorni di mercato: "Anche l’anno scorso a livello di rosa partiva avanti per lo scudetto, si pensava che prendesse il largo per poi vincere; bisogna vedere cosa succederà - avvisa il talent di DAZN -. I giocatori presi sono importanti e la fanno partire in pole position per la vittoria finale, l’anno scorso però ci ha insegnato che il gruppo può fare la differenza".