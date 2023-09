Prima sconfitta stagionale per la Juventus di Allegri, sconfitta 4-2 dal Sassuolo. La squadra bianconera fallisce così il sorpasso in classifica all'Inter, che domani ha l'occasione di andare a più tre sul Milan secondo in classifica. A decidere la partita è un colpo di testa di Pinamonti: l'ex attaccante nerazzurro sfrutta la seconda papera di giornata di Szczesny, protagonista in negativo anche sul primo gol di Laurientè. Di Berardi l'alta rete neroverde del match, nel finale arriva anche il clamoroso autogol di Gatti.

Per la Juve in gol Chiesa, un autogol di Viti completa il tabellino dei marcatori. La Juve resta a quota 10 punti in classifica, il Sassuolo sale a 6. La squadra di Dionisi affronterà l'Inter nel turno infrasettimanale.