Federico Dimarco arriva anche nella zona mista di San Siro per parlare dopo la vittoria nella semifinale di Coppa Italia ai microfoni di Sport Mediaset. Partendo dalle emozioni degli ultimi secondi con un asciugamano sul viso per non guardare gli istanti finali: "In queste partite può succedere di tutto fino all'ultimo, preferivo non guardare... Tutte le squadre dicono che la Coppa non interessa poi se esci ai quarti ti spiace. Siamo contenti perché ce la siamo meritata sul campo, adesso andremo a giocarci un'altra finale. Il ruolo da quinto? L'ho sempre fatto, ho dovuto lavorare di più per meritarmelo".

Il tocco sul gol era volontario o no?

"Dico la verità, fa nulla come ho colpito il pallone, l'importante era segnare".