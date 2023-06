Noi siamo arrivati in finale di Champions quando nessuno credeva in noi e poi dopo esserci arrivati sulla bocca di tutti c’è questa cosa che l’Inter è super favorita. Noi sappiamo di incontrare una squadra forte ma abbiamo dimostrato sul campo anche contro squadre forti come il Barcellona di aver superato ostacoli non facili, di esserci meritati questa finale e di giocarcela alla pari.

Avete trovato la quadratura del cerchio?

"Penso che il salto lo abbiamo fatto quando abbiamo iniziato a pensare partita dopo partita. Quando abbiamo iniziato a fare quello abbiamo svoltato e siamo diventati una squadra compatta e al di là di chi avevamo di fronte in campo non cambiava nulla per noi. Penso sia il risultato del lavoro fatto durante la settimana"

Cosa significa per te questa partita?

"Per me giocare questa partita significa tantissimo e poi se vuoi essere il migliore devi battere il migliore. Quindi andiamo lì e ce la giocheremo alla pari”.