"Il gol? Sono emozioni che porterò sempre con me, felice soprattutto di aver raggiunto la finale". Queste le cosiderazioni di Federico Dimarco a InterTV dopo il successo sulla Juventus che vale la finale di Coppa Italia. "Nelle ultime tre gare con la Juve ci è mancato solo il gol, stasera invece ci siamo riusciti e abbiamo portato a casa una vittoria che volevamo - spiega l'esterno nerazzurro -. Per un mese e mezzo ho giocato con la pubalgia, a un certo punto non ce la facevo più e ho provato a recuperare la condizione. Ora sto bene e sono al 100% per quest'ultima parte di stagione".

