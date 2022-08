Raggiunto dai microfoni di TMW, l'ex attaccante Arturo Di Napoli ha detto la sua su Ciro Immobile, bomber di Serie A ma spesso criticato durante le esperienza con l'Italia: "Come si fa a mettere in discussione Immobile? In campo internazionale ha un po' steccato, alla Lazio ha fatto una valanga di gol che avrebbero avuto una risonanza diversa se li avesse fatti alla Juve o all'Inter. Ma un giocatore del genere non può essere criticato".