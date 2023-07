L'Inter ha trovato una sistemazione a uno dei calciatori in esubero. Si tratta, come riportato da Gianlucadimarazio.com, del portiere Gabriel Brazao. Dopo l'esperienza alla SPAL, stavolta per l'estremo difensore classe 2000 è forte l'interesse della Ternana. Il calciatore è tra l'altro in scadenza tra un anno (LEGGI QUI), quindi bisognerebbe trovare un'intesa per il rinnovo prima di un eventuale trasferimento in prestito, ma la trattativa con i rossoverdi sembrerebbe in fase molto avanzata.