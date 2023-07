Quale futuro per Gabriel Brazao? Il portiere brasiliano, classe 2000, è vincolato all’Inter da un contratto che scadrà tra un anno, a giugno 2024. Dunque, non è più tempo di previsioni, ma di bilanci. Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, i tempi sono quelli giusti per programmare la situazione del portiere: con l’Inter presto ci saranno degli incontri per capire se ci sono i presupposti per rinnovare l’accordo in scadenza tra dodici mesi.

Poi, c’è da affrontare il capitolo relativo agli interessamenti: sul tavolo ci sono richieste, sia dall’Italia (serie B) che dall’estero. Dunque, l’obiettivo è capire quali potranno essere le tappe prossime e future della carriera dell’ex portiere della Spal, reduce nelle ultime stagioni dai prestiti di Parma, Albacete, Real Oviedo e Cruzeiro.