Interpellato dai colleghi de IlGiornaledelloSport.it, Angelo Di Livio inquadra la lotta Scudetto, analizzandola in chiave personale. E partendo da una convinzione assoluta: “Oggi l’Inter è la squadra più forte. Il Milan secondo me è fortissimo, ma come altre concorrenti si sta assestando. L’Inter invece ha un organico collaudato, conosce molto bene l’allenatore, che ha un ottimo rapporto con i giocatori. Questo mette i nerazzurri un gradino avanti a tutti. Poi vediamo se sbaglieranno qualche partita, a quel punto Milan, Juve e anche il Napoli, che con Conte vedo bene, potrebbero approfittarne”.