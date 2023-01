Antonio Di Gennaro, ospite di TMW Radio, a domanda precisa su Simone Inzaghi nome giusto per l'Inter per vincere lo Scudetto esprime delle riserve: "Io pensavo di sì ma vedendo quest'anno qualche dubbio mi sta venendo. Una difesa che con Antonio Conte ha vinto il campionato ora prende troppi gol, i dubbi vengono. A livello difensivo Milan Skriniar non è quello di Conte, anche Stefan de Vrij; bisogna capire il perché".