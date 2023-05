Quanto si gioca Stefano Pioli nell'Euroderby contro l'Inter. Antonio Di Gennaro prova a rispondere alla domanda sulle frequenze di TMW Radio: "I risultati sono quelli che portano avanti gli allenatori. In questi anni ha fatto di più di quello che poteva fare. Quest'anno alti e bassi, è stato un momento veramente difficile. Nel primo tempo con l'Inter non ha reso alle sue possibilità. Quando ti manca uno come Leao vuol dire tanto. Vediamo come tornerà il portoghese.

Di sicuro affronti la squadra più in forma del campionato, che ha fatto una grande ripresa. Ha ancora delle chance, ma solo al 30%. Ce le ha però e deve giocarsele al massimo. Non deve andare via il tecnico. Devi fare una rosa competitiva. In questi anni c'erano dei conti da tenere, la problematica è rientrata e quindi il prossimo anno devi cambiare qualcosa. La continuità sarebbe importante, ma sappiamo anche i risultati alla lunga contano".