“È una Serie A di alto livello, sono tornati allenatori come Conte e il Napoli sarà protagonista: è un tecnico vincente per dna. Poi sarà difficile per tutti competere”. Domenico Di Carlo si esprime così sul prossimo campionato in un'intervista a Tuttomercatoweb.com.

"Il colpo di questo mercato fino ad ora? Douglas Luiz è un giocatore forte. Mi è piaciuto l’acquisto di Soulé da parte della Roma, come Taremi all’Inter”.