Paolo Di Canio parla dagli studi di Sky Sport sottolineando le capacità dell'Inter emerse nel doppio confronto contro il Bayern Monaco. "L'Inter ha avuto resilienza, tanti modi per attaccare perché poi fa due gol su calcio piazzato - dice l'ex attaccante -. Il primo ti rimette in partita e l'esultanza di Lautaro è l'urlo del capo tribù. Lautaro ha leadership, urla con la forza per ricevere l'energia del suo popolo e ritrasmetterla ai compagni".