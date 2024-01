Cosa deve fare il centrocampo del Napoli contro quello dell'Inter? A precisa domanda di Sportmediaset, Gigi Di Biagio ha risposto così, a poche ore dalla finale di Supercoppa italiana di stasera: "Oggi affrontare l'Inter è una cosa abbastanza proibitiva perché è in una condizione psicofisica incredibile - la premessa dell'ex giocatore della Roma -. Il Napoli si sta ritrovando, già il fatto di essere arrivato in finale è in grandissimo risultato. Poi nelle gare secche può succedere di tutto, al Napoli servirà una partita perfetta, di altissimo livello, con ritmo e pressing.

Anche se non dimentichiamoci che gli azzurri sono campioni d'Italia e qualcosa di buono la faranno vedere. Sulla carta è sbilanciata, non vedo difetti nell'Inter. L'unica cosa che deve fare la squadra di Inzaghi è mantenere la concentrazione, deve fare tesoro di quello che è successo negli ultimi due anni in campionato".