Dopo l'intervista a Sky Sport, Didier Deschamps ha parlato dell'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram anche in conferenza stampa: "Finora ho visto poca intensità. Non è facile entrare in partita anche se, ad esempio, Kolo Muani lo ha fatto molto bene quando è stato inserito a partita in corso. I giudizi su Thuram e Griezmann? Non sono qui per giudicare quello che dite o scrivete. L'importante è quello che dico io, e a proposito di Marcus e Antoine credo ci siano cose positive e cose su cui devono crescere" ha detto alla vigilia di Portogallo-Francia, match valido per i quarti di finale di Euro 2024.