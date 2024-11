Uno dei migliori in campo contro il Lipsia, Stefan de Vrij, commenta la prestazione dell'Inter ai microfoni di Sky: "Si vede che stiamo crescendo, siamo uniti, stiamo giocando da squadra quando attacchiamo e quando c'è da soffrire, perché ogni tanto dobbiamo stare bassi, non possiamo pensare di stare sempre su. Anche quando dobbiamo difendere siamo tutti sul pezzo e riusciamo a portare a casa risultati importanti. Questa è una nostra forza, in Champions non abbiamo ancora subito gol, quindi bravi tutti a cominciare dagli attaccanti".