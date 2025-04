Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij analizza così a Inter TV la sconfitta di oggi contro il Milan in Coppa Italia: “La partita è stata decisa da episodi, penso che nel primo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo creato, siamo stati squadra, abbiamo difeso insieme. Poi non abbiamo fatto gol e loro sull’unica occasione l’hanno fatto. Nel secondo tempo abbiamo cercato di riaprirla ma purtroppo non siamo riusciti.

L’impegno non è mancato, abbiamo dato tutto, purtroppo non è bastato. È una sconfitta che fa molto male, ma dobbiamo lasciarcela alle spalle e guardare avanti perché abbiamo ancora tante partite davanti. Abbiamo iniziato la partita come volevamo, purtroppo non abbiamo fatto gol. È una sconfitta che fa male, ma dobbiamo guardare avanti, restare positivi e lavorare”, ha concluso.