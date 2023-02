Stefan De Vrij a fine partita a Dazn è deluso per il pari di Marassi: "Ci è mancato solo il gol, abbiamo avuto tantissime occasioni, siamo andati avanti anche noi difensori, ci siamo andati vicini ma purtroppo stasera non voleva entrare. Penso che siamo più forti rispetto al girone di andata, abbiamo tutti a disposizione, giochiamo tante partite ed è importante per il mister poter scegliere. Ci sono margini di crescita, siamo cresciuti, abbiamo migliorato la fase difensiva, prendiamo meno gol e potenzialmente potevamo creare tanto. Lo abbiamo fatto ma ci è mancato il gol".