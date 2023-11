Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, lancia nuove critiche all'amministrazione comunale di Milano sulla questione San Siro. Anche se questa volta l'argomento stadio è solo a latere, visto che si parla del progetto di rigenerazione di Piazzale Axum, lo spiazzo adiacente il Meazza: "È sempre più vicino il giorno in cui Milan e Inter abbandoneranno all’oblio il Meazza e l’amministrazione comunale guidata dal Pd brancola nel buio. Non si capisce che senso abbia pensare alla pedonalizzazione di Piazzale Axum, a realizzare l’ennesima inutile ciclabile e a spostare il capolinea del tram 16 in piazza Segesta.

Il “Mosaico San Siro” è inutile se tutto intorno rimarrà una cattedrale nel deserto, in un piazzale di cemento, che non verrà utilizzata da nessuno. Serve un bando internazionale per un concorso di idee per rigenerare lo stadio che possa garantirgli la sopravvivenza".