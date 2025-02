Intervistato da Radio Marte, l'agente di mercato, Oscar Damiani ha difeso la squadra di Antonio Conte, a suo avviso eccessivamente caricata di critiche per il periodo in frenata: "Leggo un po’ troppe critiche verso del Napoli, al quale bisogna dare massima fiducia sia per le qualità della squadra che per il lavoro di Antonio Conte" ha detto prima di proiettarsi sul big match di sabato tra gli azzurri e l'Inter.

Su Napoli-Inter:

"Sarà una fantastica gara sia dal parere dello spettacolo che dal parere del ritorno economico. I valori sul terreno di gioco sono importanti dal parere tecnico e si prevede una sfida molto seguita a livello nazionale ed internazionale".