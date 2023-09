"E’ stato subito positivo nelle prime partite, ma ieri è stato grande protagonista. Non avevo nessun dubbio su di lui". Ad applaudire Marcus Thuram, reduce dal primo gol con la maglia dell'Inter, è l'ex nerazzurro Stephane Dalmat, connazionale dell'attaccante francese. "Quanti gol farà? Ne farà molti, quello di ieri è il primo di una lunga serie. D’altronde gli mancava solo la rete", dice convinto a Sportitalia.

Che ne pensi di lui?

"E’ un grande giocatore, l’ho detto fin da subito al suo arrivo in Italia. Lo dimostrerà all’Inter e penso che possa fare una grande stagione".

Della coppia con Lautaro, che ne pensi?

"Sembrano avere sintonia. Sulla carta è una coppia fortissima, si completano a vicenda".

Pavard che colpo è, per l'Inter?

"E’ stato un bel colpo, un buon giocatore. Non so se un top, ma può fare bene all'Inter".