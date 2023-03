A maggio l'esordio in Serie A, in estate la convocazione per l'Europeo Under 19, quindi ad agosto il primo gol in Serie A con la maglia dell'Empoli contro il Verona, a cui ne sono seguiti altri tre, compreso quello della storica vittoria dei toscani a San Siro contro l'Inter. In meno di un anno è cambiata la vita di Tommaso Baldanzi, centrocampista che festeggerà il suo 20esimo compleanno in Serbia, difendendo la maglia degli azzurrini: "Vivo questo momento con grande entusiasmo ma con umiltà e serenità - ha spiegato a Figc.it -. Devo lavorare ogni giorno per migliorare, cosa che credo di aver fatto in questi anni per arrivare a togliermi queste soddisfazioni. Quello che ripeto a me stesso ogni giorno, però, è che la strada è ancora lunga.