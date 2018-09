Dalbert Henrique ha parlato ai microfoni di InterTV a margine del successo contro il Cagliari: "Questi sono tre punti che ci danno la possibilità di continuare sulla nostra strada, con entusiasmo. Ora possiamo preparare al meglio la prossima partita. Se Spalletti può fidarsi di me? Penso di sì, sono molto contento. Voglio dedicare la prestazione al Mister che mi ha sempre difeso. L'anno scorso non ero felice di come stavo giocando, i miei familiari mi hanno sempre sostenuto. L'assist a Lautaro? Per fortuna la palla si è insaccata in rete".