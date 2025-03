Primo posto conquistato e pass per le semifinali di Coppa Italia in tasca. Sono i due obiettivi raggiunti dall'Inter a febbraio e adesso, a marzo appena cominciato, non resta che scegliere anche il Betsson Sport Goal of the month tra le reti realizzate da Prima Squadra maschile e Inter Women.

Dalla rete di De Vrij nel derby contro il Milan fino ai due gol di Arnautovic, quello di testa contro la Fiorentina e il capolavoro al volo di sinistro nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio. Infine, in lizza anche gran destro da fuori area di Magull contro la Lazio. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter.