Nel corso della sua lunga e gloriosa storia, l’Inter ha legato il proprio nome a sponsor che non solo hanno lasciato un segno sulle maglie nerazzurre, ma sono diventati parte dell’immaginario collettivo dei tifosi. Alcuni loghi sono entrati nella memoria visiva del calcio italiano e internazionale, accompagnando la squadra in trionfi nazionali ed europei.

I nerazzurri, nella scorsa estate, sono stati protagonisti di un accordo commerciale molto discusso con Betsson Sport, sito di infotainment di proprietà di Betsson, società di gioco e per questo impossibilitata alla pubblicità in Italia per via del Decreto Dignità. Tuttavia, questo provvedimento sarebbe sotto la lente di ingrandimento del Governo e potrebbe subire delle importanti notifiche, quindi non appare improbabile che nel prossimo futuro le società legate al mondo del gioco d’azzardo, come quelle elencate e confrontate da Nuovi Casino, potranno tornare stabilmente sulle maglie dei club di calcio italiani. Ciò potrebbe portare nuove risorse economiche ai club, rilanciando il legame tra calcio e intrattenimento. Alla luce di questi scenari, vale la pena ripercorrere i marchi più emblematici che hanno accompagnato l’Inter nel corso degli anni, a partire proprio dall’attuale main sponsor.

Betsson Sport (2024–oggi)

La stagione 2024/25 ha segnato un nuovo inizio per l’Inter sul piano commerciale, con l’ingresso di Betsson Sport come main sponsor. Il marchio legato al brand Betsson è comparso per la prima volta sulla divisa nerazzurra in un anno altamente simbolico: il primo con le due stelle sul petto. Un traguardo storico che ha rafforzato l’identità vincente dell’Inter e ha reso ancora più significativo il debutto di questo sponsor.

L’accordo con Betsson Sport non è solo il più ricco della storia del club, ma rappresenta anche un passo importante verso una nuova fase di crescita, in cui il brand e la squadra puntano a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali. Il legame tra le due realtà è stato celebrato con una campagna che ha fatto leva sulla tradizione, ma anche sulla voglia di guardare al futuro, con la Champions League e nuovi successi continentali come obiettivi dichiarati.

Pirelli (1995–2021)

Parlare di sponsor dell’Inter senza citare Pirelli sarebbe impossibile. La partnership, durata ben 26 anni, è una delle più longeve nella storia del calcio europeo ed è entrata nel cuore dei tifosi nerazzurri. A partire dal 1995, il logo della casa produttrice di pneumatici è stato protagonista sulle maglie che hanno attraversato diverse epoche, da quella di Ronaldo “Il Fenomeno” a quella del Triplete.

E’ impossibile non associare il logo Pirelli alla stagione irripetibile del 2010, quando l’Inter guidata da José Mourinho conquistò in una sola stagione lo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, diventando la prima squadra italiana a realizzare un simile traguardo. In quel ciclo vincente, il marchio Pirelli non era solo uno sponsor tecnico: era un emblema di continuità e fedeltà, che ha legato il nome dell’azienda milanese a una delle stagioni più gloriose del club.

Fiorucci (1992–1995)

Nella prima metà degli anni Novanta, l’Inter visse un periodo di transizione in campionato, ma trovò riscatto nelle competizioni europee. Proprio in quegli anni, sulle maglie nerazzurre campeggiava il logo Fiorucci, celebre marchio italiano del settore alimentare, noto in particolare per i suoi salumi e il suo stile comunicativo colorato e creativo.

Il legame tra Fiorucci e l’Inter si intrecciò con la Coppa UEFA conquistata nel 1994. In quella stagione, i nerazzurri sconfissero il Salisburgo in finale grazie ai gol di Nicola Berti e Wim Jonk, dopo aver eliminato avversari insidiosi come il Borussia Dortmund e il Cagliari. L’immagine di Dennis Bergkamp, protagonista assoluto della campagna europea, con indosso la maglia nerazzurra marchiata Fiorucci, è una delle fotografie più iconiche di quell’epoca.

Misura (1982–1991)

Il logo della storica azienda italiana di prodotti alimentari comparve per la prima volta sulle maglie nerazzurre nel 1982 e vi rimase fino al 1991, segnando un’intera generazione di tifosi. Il momento più alto di quella sponsorizzazione fu senza dubbio lo Scudetto conquistato nella stagione 1988/89. La squadra allenata da Giovanni Trapattoni dominò il campionato, totalizzando 58 punti su 68 disponibili, un record all’epoca con il sistema dei due punti a vittoria. Trascinata da Lothar Matthäus, Andreas Brehme e dall’attaccante Aldo Serena, quell’Inter venne ricordata per compattezza, qualità e carisma. E la maglia con il logo Misura divenne, inevitabilmente, uno dei simboli più iconici di quell’impresa.