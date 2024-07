Inter e Betsson Sport ufficializzano la collaborazione: Betsson Sport è il nuovo Official Main Partner della squadra Campione d’Italia. Questo il comunicato della società nerazzurra:

"Ora è ufficiale - si legge nel comunicato - : Betsson Sport sarà il nuovo Official Main Partner dell'Inter. Per i prossimi quattro anni il brand di infotainment sportivo sarà presente sulla prestigiosa maglia nerazzurra, prova concreta del più grande accordo di sponsorizzazione di maglia nella storia del Club. Betsson Sport ha scelto di legarsi ai nerazzurri riconoscendosi nei valori di ambizione e dedizione instancabile che caratterizzano l’Inter sia dentro che fuori dal campo. Il percorso di crescita del brand, testimoniato dai successi delle ultime stagioni, è culminato con la vittoria dello scudetto 2023-2024, traguardo che consentirà di avere la seconda stella cucita sulla maglia a partire dalla prossima stagione e che riempie Betsson Sport di orgoglio per la partnership siglata. La passione dei nerazzurri renderà ogni vittoria una testimonianza della determinazione e della visione a lungo termine che Betsson Sport ha nel sostenere lo sport in tutta Italia, sia dentro che fuori dal campo. Il brand ha infatti in programma esclusive e incredibili attività con i calciatori nerazzurri dedicate al Betsson Sport Club e ai tifosi che con passione seguono la loro squadra del cuore. L’accordo di partnership rientra nel progetto del Betsson Sport Club, un’iniziativa di Betsson Sport che mira a valorizzare le squadre partecipanti. Potendo annoverare tra i suoi membri l’Inter, squadra al vertice del calcio nazionale e tra le migliori in Europa, il brand potrà raccontare le storie di alcuni calciatori nerazzurri, rendendo tangibile la passione che li spinge e li motiva a praticare uno degli sport più amati al mondo. Betsson Sport sarà presente sul front delle maglie nerazzurre della Prima Squadra maschile per tutti gli impegni della stagione, dalla Serie A con la difesa dello scudetto alla Coppa Italia, passando per la nuova Champions League e il Mondiale per Club della FIFA, che si terrà tra giugno e luglio 2025 negli Stati Uniti".

Nel comunicato sono presenti anche le dichiarazioni di Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group: “Siamo davvero orgogliosi di poter annunciare questa incredibile partnership. L’accordo non solo porta prestigio a entrambe le parti, ma offre a Betsson Sport l'opportunità di legarsi a un Club che quest’anno si è distinto per l’impegno e la determinazione che l’hanno portato ai successi che tutti conosciamo. Per noi è un onore poterlo annoverare nella rosa delle nostre partnership: è l’esempio perfetto di team sportivo che grazie alla passione e alla dedizione riesce a raggiungere grandi risultati. Condividere la maglia con il nuovo logo a due stelle ci riempie di orgoglio: è una pagina storica per noi, per il club e per tutti i tifosi".

“Siamo felici di accogliere Betsson Sport nella famiglia di partner nerazzurri grazie a questo accordo storico che vede il loro logo posizionarsi sul front delle nostre nuove maglie. Questo accordo unisce due brand accomunati dalla stessa passione per lo sport e per il suo sviluppo a tutti i livelli e permetterà ai nostri tifosi di avere un nuovo touchpoint dove poter esprimere il proprio amore per l’Inter - dice invece Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano - Siamo molto soddisfatti che Betsson Sport abbia scelto il nostro Club come prima sponsorizzazione di maglia in Serie A e siamo orgogliosi che potrà farlo su una jersey particolarmente prestigiosa, con lo scudetto di nuovo cucito sul nostro petto e la seconda stella ad arricchire il logo”.