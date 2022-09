"Tanti auguri a Danilo D'Ambrosio! Nono compleanno in nerazzurro per il difensore nato a Napoli il 9 settembre 1988". Lo ricorda l'Inter in una nota ufficiale pubblicata nel giorno del 34esimo compleanno del numero 33: "Nella sua carriera con la maglia dell'Inter D'Ambrosio fino a questo momento ha collezionato 263 partite e 21 gol - si legge ancora -. A Danilo vanno i migliori auguri da parte del Club e dei tifosi interisti!".