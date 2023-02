Danilo D'Ambrosio ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Udinese: "Lautaro non deve chiedere scusa a nessuno, è un giocatore formidabile e dopo il Mondiale è arrivato con la carica da campione del mondo, quella non si compra da nessuna parte. Il lancio è bello, ma da lì a segnare passa il talento di Lautaro. A livello personale sono sei mesi che ho sofferto di pubalgia, ne sto venendo fuori da un po'. Mi alleno con professionalità e ho sempre voglia di dimostrare che ci sono quando il mister mi chiede aiuto per farmi trovare pronto.