“Benvenuto in Italia fratello Jerry Mina". Così Juan Cuadrado, difensore dell'Inter, accoglie nella nostra Serie A il difensore suo connazionale, ufficializzato nei giorni scorsi come nuovo acquisto da parte della Fiorentina. Sul post pubblicato da Cuadrado su Instagram sono poi arrivati i saluti di altri giocatori come Duvan Zapata, Jeison Murillo e Carlos Sanchez.