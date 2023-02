(ANSA) - MECA, 09 FEB - E' stato un Cristiano Ronaldo show la partita del campionato saudita che oggi la sua squadra, l'Al Nassr, ha vinto per 4-0 contro l'Al Wehda. Tutte e quattro le reti della squadra allenata da Rudi Garcia sono state realizzate da CR7 , in poco più di un'ora di gioco.

Prima del match di oggi Ronaldo nella Saudi Professional League aveva segnato un solo gol su rigore contro l'Al Fateh, e con il primo dei suoi quattro di oggi ha tagliato un traguardo inseguito da tempo, quello delle 500 reti con i club dei cinque campionati nazionali (Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Arabia Saudita) in cui ha giocato durante la sua carriera. Un altro, l'ennesimo, record del plurivincitore del Pallone d'oro che nel dettaglio è questo: 503 reti da professionista, di cui 3 nello Sporting Lisbona, 103 in Premier League con il Manchester United, 311 nella Liga con il Real Madrid, 81 in Serie A con la Juventus e 5 (finora) nella Saudi League con l'Al Nassr.