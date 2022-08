Sono in totale 21 i confronti totali tra le due squadre. L’Inter comanda nettamente con 14 successi, poi 4 pareggi e 3 vittorie per la formazione grirgiorossa che non espugna San Siro dal lontano dal 10 maggio 1992 frutto della doppietta dell'argentino Gustavo Abel Dezotti. La Cremonese rievoca inoltre dolci ricordi per Javier Zanetti, che il 3 dicembre 1995 trovò proprio contro la formazione grigiorossa la sua prima rete in Serie A, nel match vinto poi dall'Inter per 2-0 (secondo gol di Maurizio Ganz).