"Credo che il Napoli quest’anno sotto l’aspetto mentale sia maturato tanto grazie a Conte e alla voglia di rivalsa dei giocatori rispetto alla scorsa stagione. Credo che a Napoli ci sia un bell’incastro, poi è chiaro che quando ci sono certi infortuni come quello di Rrahmani contro il Como ti può capitare di andare in difficoltà. Poi è anche vero che non vincono da quattro partite. Tutte le squadre, anche quelle che giocano meno, vanno a difficoltà che vanno al di là dell’aspetto fisico perché non può essere un aspetto atletico il fatto che non vincono da quattro gare, però il Napoli ha giocatori che possono vincere le partite da sole. In questa occasione non è solo l’Inter, ma anche il Napoli ha grandi individualità che possono risolvere le partite. E questa è la grande attrazione del match di sabato", ha detto Alessandro Costacurta, presente nel salotto di Campo Aperto su Sky Sport, dove parla così della squadra di Antonio Conte, prossima avversaria in campionato dell'Inter.

Se dovesse vincere l’Inter sarebbe un passo avanti per lo scudetto? Anche se c’è l’Atalanta…

"Non credo che l’Atalanta sia fuori dalla lotta scudetto. Mancano ancora veramente tante partite. Se l’Inter fosse uscita dalla Champions o le altre due giocassero la Champions punterei due centesimi sull’Inter. Il fatto però che l’Inter sia impegnata in Europa e che farà ancora, secondo me, come minimo quattro partite in Europa mi fa pensare che il campionato andrà avanti così fino alla fine".

Due centesimi sull’Inter?

!Di solito dico cinque, ma non voglio sbilanciarmi così tanto".