Anche Alessandro Costacurta ha commentato la finale di Champions ai microfoni di Sky Sport: "L’Inter ha fatto una grande partita, ma nel momento in cui gli inglesi sono incappati nella crisi difensiva è mancato il gol. È quello il grande rimpianto. I nerazzurri hanno dimostrato che il calcio italiano sta tornando. Un Manchester City così non lo ritroveremo, l’Inter deve veramente pensare in grande".